Стало известно, когда Ригони пройдёт медобследование для "Зенита"

Стало известно, когда полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони пройдёт медицинское обследование для "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, медосмотр будет проходить в Риме, ориентировочно в среду или четверг.

Напомним, что "Зенит" заплатит за 24-летнего Ригони 10,5 миллионов евро. Сам аргентинец заключит с питерским клубом четырёхлетний контракт.

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