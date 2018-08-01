Стало известно, когда Роналду дебютирует за "Ювентус"

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Стало известно, когда Роналду дебютирует за "Ювентус"Сегодня стало известно, когда форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет дебютировать за свою новую команду.

Так, руководство Серии А обнародовало даты и время начала матчей стартового тура чемпионата Италии, согласно которым "старая синьора" сыграет гостевой матч против "Кьево" в Вероне в субботу, 18-го августа. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Моуринью поставил "Реал" выше Роналду. | soccernews.ru

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