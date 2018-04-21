Стало известно, когда Роналду переподпишет контракт с "Реалом"

Руководство "Реала" планирует подписать новый контракт с форвардом Криштиану Роналду еще до начала Чемпионата Мира-2018.

Как сообщает источник, генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес уже сообщил 33-летнему португальцу о желании боссов клуба.

Сам форвард получит повышение зарплаты с 21 до 30 миллионов евро за сезон.

Отметим, что соглашение Роналду с "Реалом" будет рассчитано до 2021 года, как и прописано в текущем контракте.

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