Стало известно, когда Роналду решил покинуть "Ювентус"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Итальянский журналист Мирко Ди Натале сообщает, что желание нападающего Криштиану Роналду сменить команду не было спонтанным.

По информации источника, 36-летний футболист решил покинуть туринский "Ювентус" ещё в мае. Об этом знало его окружение.

Впрочем, на тот момент у португальца не было устраивающих его предложений, поэтому он раздумывал над тем, чтобы остаться в Италии.

В итоге 27 августа Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что его контракт с "красными дьяволами" будет рассчитан на два сезона.

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