Стало известно, когда Роналду вернётся в расположение "Реала"

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Стало известно, когда Роналду вернётся в расположение "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, когда в расположение команды вернётся ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду.

"В последнее время очень много разговоров было о Криштиану, о том, что он может уйти. Но каждый раз, когда я общался с Роналду, замечал, что он очень спокоен. Сейчас он в отпуске, а в расположение команды он вернётся 5 августа. Думаю, Роналду проведёт в "Реале" ещё два-три года" - приводит слова Зидана официальный сайт королевского клуба.

Напомним, что для "Реала" сезон стартует 8 августа матчем за Суперкубок Европы против "Манчестер Юнайтед". 

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