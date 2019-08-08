Стало известно, когда "Ростов" объявит о новых трансферах

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Стало известно, когда "Ростов" объявит о новых трансферах

"Ростов" рассказал, когда клуб объявил о новых приобретениях. Об этом сообщается в твиттере ростовчан.

По данным источника, о новых трансферах станет известно завтра, 9 августа.

"Завтра мы объявим новичков! Ждёте?" - пишет пресс-служба клуба.

 

В сезоне-2019/20 "Ростов" после четырех туров набрал 8 баллов и занял 3 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Ростов" по итогам июля РПЛ стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом| http://soccernews.ru
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