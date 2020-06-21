Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом.

Напомним, несколько дней назад команда ушла на карантин из-за шести игроков, заболевших коронавирусом.

Матч 24-го тура РПЛ "Ростов" - "Арсенал" состоится 27 июня. На эту встречу дончане, скорее всего, выйдут основным составом.

Матч 23-го тура чемпионата России с "Сочи" команда проиграла со счетом 1:10. Во встрече участвовали футболисты молодежной команды.

Читайте также: "Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи". | http://soccernews.ru