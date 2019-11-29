Стало известно, когда руководство "Арсенала" уволит Эмери
Стало известно, когда руководство "Арсенала" уволит главного тренера Унаи Эмери. Об этом сообщает The Athletic.
По данным издания, сегодня, 29 ноября, лондонский клуб объявит об отставке 48-летнего специалиста.
Напомним, вчера, 28 ноября, "Арсенал" проиграл дома "Айнтрахту" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Ранее стало известно, что "Арсенал" выдал худшую серию с 1992 года.
Эмери возглавил клуб летом 2018 года после отставки Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
После 13 туров АПЛ "Арсенал" располагается на восьмой строчке в таблице.
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|Команда
|М
|О
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|13
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|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8