Стало известно, когда Сафонов сможет сыграть за "Краснодар"
Фото сайт РПЛ
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов сможет участвовать в матчах.
Напомним, что из-за повреждения воспитанник "быков" не выходит на поле с 5 декабря.
"Мы в контакте с врачами "Краснодара", знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная. Сейчас Матвей в общей группе "Краснодара". Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив. В ближайшие две-три недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, весной-летом проблем быть не должно", - заявил Безуглов.
В текущем сезоне Сафонов сыграл за "Краснодар" 20 матчей и пропустил 28 голов.
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