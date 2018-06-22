Стало известно, когда Сампаоли будет уволен из сборной Аргентины

Стало известно, когда главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет уволен со своего поста.

Как сообщает The Independent, 48-летний специалист покинет национальную команду после окончания ЧМ-2018, несмотря на просьбы игроков "альбиселесте" расстаться с ним уже сейчас.

Напомним, что Сампаоли хорошо заработает на своей отставке - ему положена компенсация в размере 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru