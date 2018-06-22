Стало известно, когда Сампаоли будет уволен из сборной Аргентины

Теги аргентинахорхе сампаоли

Стало известно, когда Сампаоли будет уволен из сборной Аргентины

Стало известно, когда главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет уволен со своего поста.

Как сообщает The Independent, 48-летний специалист покинет национальную команду после окончания ЧМ-2018, несмотря на просьбы игроков "альбиселесте" расстаться с ним уже сейчас.

Напомним, что Сампаоли хорошо заработает на своей отставке - ему положена компенсация в размере 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов