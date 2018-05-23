Стало известно, когда Сарри даст ответ "Зениту"
Стало известно, когда бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри даст ответ "Зениту".
Как сообщает итальянская пресса, 59-летний специалист примет или отклонит предложение "сине-бело-голубых" после визита в Санкт-Петербург.
Напомним, что "Зенит" планирует показать Сарри домашний стадион "Крестовский", базу команды и сам город.
Не пропустите: Сарри близок к достижению соглашения с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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