Стало известно, когда Сарри даст ответ "Зениту"

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Стало известно, когда Сарри даст ответ "Зениту"

Стало известно, когда бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри даст ответ "Зениту".

Как сообщает итальянская пресса, 59-летний специалист примет или отклонит предложение "сине-бело-голубых" после визита в Санкт-Петербург.

Напомним, что "Зенит" планирует показать Сарри домашний стадион "Крестовский", базу команды и сам город.

Не пропустите: Сарри близок к достижению соглашения с "Зенитом". | http://soccernews.ru

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