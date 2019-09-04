Стало известно, когда Сарри вернется к руководству "Ювентусом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри вернется в команду после перерыва на международные матчи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Напомним, у 60-летнего итальянца была выявлена пневмония, из-за которой он не мог работать с футболистами в полную силу. Однако теперь он готов вернуться на тренерскую скамейку.

Сарри стал главный тренером "Ювентуса" летом этого года. Его контракт рассчитан до 2020 года. После 2-ух туров Серии А туринцы занимают 2 место в таблице.



Ранее сообщалось, что в "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить.

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