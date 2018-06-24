Стало известно, когда Сарри возглавит "Челси"

Новым главным тренером "Челси" станет Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист в понедельник прибудет в Лондон и подпишет контракт с "аристократами".

59-летний Сарри согласовал вопрос расторжения контракта с "Наполи" за пять миллионов евро.

На посту наставника "Челси" он сменит своего соотечественника Антонио Конте, который будет отправлен в отставку.

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