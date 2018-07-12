Стало известно, когда Сарри возглавит "Челси"

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Стало известно, когда Сарри возглавит "Челси"

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" договорился с итальянским специалистом Маурицио Сарри, а также согласовал трансфер полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

По его информации, лондонский клуб представит их в течение нескольких часов.

Сумма трансфера 26-летнего Жоржиньо составит 65 миллионов евро.

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