Стало известно, когда сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией и Молдовой

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Стало известно, когда сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией и Молдовой

В РФС рассказали, когда сборная России сыграет со Швецией и Молдовой в рамках контрольных матчей.

Игра со Швецией состоится 8 октября на стадионе "Френдс Арена" в Сольне. Матч с Молдовой состоится 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Напомним, все матчи были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы перенесен на летом 2021 года.

"УЕФА определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября - с Молдовой. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи", - рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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