Стало известно, когда Шевченко продлит контракт со сборной Украины

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Стало известно, когда Шевченко продлит контракт со сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в скором времени подпишет новый контракт с национальной командой. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, 7 июня футболист продлит соглашение до 2022 года. Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, специалист возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством сине-желтые провели 33 матча: 19 побед, девять ничьих и пять поражений.

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