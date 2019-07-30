Стало известно, когда Шюррле подпишет контракт со "Спартаком"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прилетел в Москву. Завтра, 31 августа футболист должен будет заключить контракт со "Спартаком". Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Шюррле будет выступать в клубе на протяжении сезона-2019/20. Его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро, а оклад составит 3,5 миллиона евро в год.
Футболист перешел в "Боруссию" в 2016 году за 30 млн евро. В минувшем сезоне футболист играл в "Фулхэме" на правах аренды, где забил 6 голов в 24 матчах АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19