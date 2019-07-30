Стало известно, когда Шюррле подпишет контракт со "Спартаком"

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Стало известно, когда Шюррле подпишет контракт со "Спартаком"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле прилетел в Москву. Завтра, 31 августа футболист должен будет заключить контракт со "Спартаком". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Шюррле будет выступать в клубе на протяжении сезона-2019/20. Его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро, а оклад составит 3,5 миллиона евро в год.

Футболист перешел в "Боруссию" в 2016 году за 30 млн евро. В минувшем сезоне футболист играл в "Фулхэме" на правах аренды, где забил 6 голов в 24 матчах АПЛ.

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