Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

1 Теги уралшинник ярославль

 

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"Матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" пройдет 18 марта на стадионе "Арена Химки". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, изначально матч должен был состояться 4 марта на стадионе в Ярославле, однако из-за непригодности поля матч пришлось перенести.

Решение по проведению матчей 1/2 финала Кубка России планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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