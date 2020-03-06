Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

Матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" пройдет 18 марта на стадионе "Арена Химки". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, изначально матч должен был состояться 4 марта на стадионе в Ярославле, однако из-за непригодности поля матч пришлось перенести.

Решение по проведению матчей 1/2 финала Кубка России планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.

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