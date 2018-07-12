Стало известно, когда состоится презентация Роналду в "Ювентусе"

Стало известно, когда состоится презентация португальского нападающего Криштиану Роналду игроком туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям Sky Italy, медицинское обследование в стане "старой синьоры" 33-летний форвард пройдет в понедельник, а уже вечером того же дня чемпион Италии официально представит его своим игроком на "Альянц Стэдиум".

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