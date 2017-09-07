Стало известно, когда состоится жеребьёвка европейских стыковых матчей квалификации ЧМ-2018.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, процедура пройдёт 17 октября в 15:00 по московскому времени в швейцарском Цюрихе.

Напомним, что заключительные матчи отборочного цикла в Европе запланированы на 10 октября.

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