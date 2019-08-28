Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

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Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Завтра, 29 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Начало - в 19:00 мск.

На данный момент известны 29 из 32 участников группового этапа: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Валенсия", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм Хотспур", "Ювентус", "Наполи", "Интер", "Аталанта", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Байер", "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Лилль", "Лион", "Зенит", "Локомотив", "Бенфика", "Шахтёр", "Генк", "Галатасарай", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Динамо", "Црвена Звезда".

"Зенит" будет в первой корзине посева. "Локомотив" - либо в третьей корзине, либо в четвёртой.

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