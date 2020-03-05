Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А

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Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А

Матч 26-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер", который был отменен из-за коронавируса, состоится 8 марта.

Также в этот день пройдут еще 4 несостоявшихся матча чемпионата Италии: "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа", "Сампдория" - "Верона" и "Удинезе" - "Фиорентина".

9 марта встретятся "Сассуоло" и "Брешия". Все эти матчи состояться без зрителей, чтобы обезопасить болельщиков от заражения.

Таким образом, встречи 27-го тура Серии А сдвинутся.

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3 Интер Милан Интер Милан 24 54
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5 Рома Рома 26 45
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8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
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