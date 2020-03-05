Стало известно, когда состоятся перенесенные из-за коронавируса матчи Серии А

Матч 26-го тура Серии А "Ювентус" - "Интер", который был отменен из-за коронавируса, состоится 8 марта.

Также в этот день пройдут еще 4 несостоявшихся матча чемпионата Италии: "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа", "Сампдория" - "Верона" и "Удинезе" - "Фиорентина".

9 марта встретятся "Сассуоло" и "Брешия". Все эти матчи состояться без зрителей, чтобы обезопасить болельщиков от заражения.

Таким образом, встречи 27-го тура Серии А сдвинутся.

А еще: Манчини отметил, что сейчас сборная Италии думает только о Евро-2020| http://soccernews.ru