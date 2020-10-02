Стало известно, когда "Спартак" купит правого защитника

Журналист Илья Казаков рассказал, когда московский "Спартак" усилит правый фланг обороны.

По его информации, "красно-белые" планируют купить нового фулбека после 6 октября, когда в Европе закроется трансферное окно.

Источник уточнил, что речь идёт о статусном легионере.

Ранее сообщалось об интересе "Спартака" к Сержу Орье из "Тоттенхэма" и Эльсеиду Хюсаю из "Наполи".

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