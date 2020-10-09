Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Мозесом

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Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Мозесом

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, когда полузащитник "Челси" Виктор Мозес может стать игроком "Спартака".

По его информации, нигериец сегодня прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования, а уже в субботу должен заключить контракт с "красно-белыми".

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры об аренде 29-летнего футболиста с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Мозес выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму", "Фенербахче" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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