Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Голландии

Теги эредивизи

Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Голландии

Новый сезон чемпионата Голландии стартует 12 сентября. Розыгрыш продлится до 16 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

В течение сезона могут произойти корректировки по датам из-за выступлений команд в еврокубках. В середине декабря будет объявлена программа чемпионата после 22-го тура.

Напомним, нынешний сезон Эредивизи был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпион страны не был выявлен.

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