Стало известно, когда Сульшер подпишет постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Стало известно, когда Сульшер подпишет постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, когда исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заключит постоянный контракт с клубом.

Как сообщает The Mirror, стороны подпишут документы во время мартовского международного перерыва.

Работа норвежского специалиста полностью устраивает руководство "красных дьяволов", поэтому они не видят смысла откладывать этот вопрос до лета.

Сульшер возглавил "МЮ" в декабре прошлого года, сменив уволенного Жозе Моуринью. Под его руководством команда вернулась в борьбу за место в топ-4 АПЛ, а также пробилась в четвертьфинал Лиги Чемпионов, оставив за бортом турнира ПСЖ.

По некоторым данным, зарплата наставника составит 8,7 миллионов евро в год.

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