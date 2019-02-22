Стало известно, когда сыграют "Зенит" и "Вильярреал" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Первая встреча состоится на стадионе "Газпром Арена" 7 марта. Начало - в 20:55 (мск).

Ответная встреча пройдёт 14 марта в Вильярреале на стадионе "Керамика - Эль-Мадригал".

15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.

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