Стало известно, когда Тедеско подпишет контракт со "Спартаком"

Стало известно, когда Доменико Тедеско подпишет контракт со "Спартаком". Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, соглашение будет заключено завтра, 8 октября. Сегодня, 7 октября, стороны согласовали последние детали контракта.

У руля московской команды Тедеско может сменить Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.

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