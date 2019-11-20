Стало известно, когда Точилин покинет "Сочи"

Сегодня, 20 ноября, "Сочи" покинет главный тренер Александр Точилин. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, сегодня 45-летний специалист должен приехать в офис клуба, чтобы решить контрактные вопросы.

Его пост пока займет Роман Березовский, который вошел в тренерский штаб "Сочи" этим летом.

Ранее сообщалось, что "Сочи" может возглавить Курбан Бердыев.

После 16 туров РПЛ "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице.

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