Стало известно, когда Торрейра перейдёт в "Арсенал"

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Стало известно, когда Торрейра перейдёт в "Арсенал"

Стало известно, когда полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра перейдёт в "Арсенал".

Как сообщает Daily Mail, "канониры" завершат трансфер 22-летнего уругвайца на следующей неделе. Английский клуб заплатит за опорного хавбека 30 миллионов евро.

А вот официально о сделке будет объявлено только после вылета сборной Уругвая с ЧМ-2018. Напомним, что Торрейра со своей национальной командой пробился в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с Францией.

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