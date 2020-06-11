Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций
Стало известно, что УЕФА будут будет обсуждать на июньском заседании исполкома.
По итогам первого дня заседаний исполнительного комитета, 17 июня 2020 года, состоится онлайн пресс-конференция. Заседание исполкома продолжится утром 18 июня.
Основные пункты повестки первого дня:
• Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;
• Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;
• Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;
• Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;
• Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;
• Стадионы и расписание матчей Евро-2020;
• Стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;
• Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;
• Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;
• Текущий отчет по футзальным турнирам.
Основные пункты повестки второго дня:
• Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;
• Правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей;
• Рекомендации УЕФА по игре головой.
А еще: В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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|Группа B
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|1
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|Базель
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|3
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|4
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|11
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|М
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|1
|Милан
|6
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|12
|3
|Ланс
|6
|8
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|Бавария Мюнхен
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|Группа H
|М
|О
|1
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|Локомотив Москва
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|7
|3
|Клуб Брюгге
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|5
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