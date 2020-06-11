Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Стало известно, что УЕФА будут будет обсуждать на июньском заседании исполкома.

По итогам первого дня заседаний исполнительного комитета, 17 июня 2020 года, состоится онлайн пресс-конференция. Заседание исполкома продолжится утром 18 июня.

Основные пункты повестки первого дня:

• Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;

• Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;

• Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;

• Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;

• Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;

• Стадионы и расписание матчей Евро-2020;

• Стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;

• Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;

• Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;

• Текущий отчет по футзальным турнирам.

Основные пункты повестки второго дня:

• Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;

• Правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей;

• Рекомендации УЕФА по игре головой.

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