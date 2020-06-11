Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Теги лига чемпионов уефа

Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Стало известно, что УЕФА будут будет обсуждать на июньском заседании исполкома.

По итогам первого дня заседаний исполнительного комитета, 17 июня 2020 года, состоится онлайн пресс-конференция. Заседание исполкома продолжится утром 18 июня.

Основные пункты повестки первого дня:

• Лига чемпионов-2019/20 и Лига Европы-2019/20 - 1/8 финала и связанные решения;

• Лига чемпионов-2020/21 и Лига Европы-2020/21 - квалификация и групповой этап;

• Лига чемпионов-2019/20 среди женщин - стадии, начиная с 1/4 финала;

• Лига чемпионов-2020/21 среди женщин - календарь;

• Юношеская лига УЕФА-2019/20 - календарь и оставшиеся стадии;

• Стадионы и расписание матчей Евро-2020;

• Стыковые матчи Евро-2020 и групповой этап Лиги наций-2020/21 - пересмотр календаря;

• Чемпионат Европы среди молодежи 2019-21 - календарь и формат;

• Чемпионат Европы-2019/20 среди девушек до 17 лет и чемпионат Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет - календарь и формат;

• Текущий отчет по футзальным турнирам.

Основные пункты повестки второго дня:

• Чемпионат мира-2022 - процедура жеребьевки отборочного цикла;

• Правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей;

• Рекомендации УЕФА по игре головой.

А еще: В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов