Стало известно, когда Умтити вернётся к тренировкам в общей группе

Стало известно, когда защитник "Барселоны" Самюэль Умтити вернётся к тренировкам в общей группе.

Как сообщает Marca, французский центрбек накануне провёл индивидуальную тренировку, а уже на следующей неделе он сможет приступить к полноценным занятиям.

Предполагается, что 24-летний футболист сможет выйти на поле после международного перерыва, то есть в 20-х числах ноября.

Напомним, что Умтити в сентябре травмировал колено и уже более месяца находится в лазарете.

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