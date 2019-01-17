Стало известно, когда Умтити вернется в строй "Барселоны"

1 Теги барселонасамюэль умтитилион

Стало известно, когда Умтити вернется в строй "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает Cadena Ser.

25-летний игрок полностью выздоровеет через две недели и точно сможет сыграть в матче против "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне испанской Примеры на счету Умтити участвовал в 7 матчах и сделал 1 результативную передачу.  

Не пропустите:  "Барселона" определила ещё одного кандидата на усиление атаки| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вернётся чтоб сыграть пару матчей и опять в лазарет? ...... Продавать его надо, раз не хочет делать операцию, и покупать или Де Лигга, или того же Киммиха!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

Официально: Кико Касилья стал игроком "Лидса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов