Стало известно, когда Умтити вернется в строй "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает Cadena Ser.

25-летний игрок полностью выздоровеет через две недели и точно сможет сыграть в матче против "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов.



В текущем сезоне испанской Примеры на счету Умтити участвовал в 7 матчах и сделал 1 результативную передачу.

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