Стало известно, когда "Урал" выйдет из отпуска

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Стало известно, когда "Урал" выйдет из отпускаФото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, когда команда выйдет из летнего отпуска.

"Команда" выходит из отпуска 14 числа (июня). Где будут сборы? Пока информации никакой нет", - заявил Иванов Спорт-Экспрессу.

Напомним, что "Урал" завершил прошедший сезон РПЛ на 12-м месте, набрав 34 очка в 30 играх.

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