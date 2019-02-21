Стало известно, когда в АПЛ закроется летнее трансферное окно

В английской Премьер-лиге определились с датой закрытия летнего трансферного окна.

Сообщается, что все трансферы должны быть оформлены до 8 августа. В 2018 году окно закрылось 9 августа.

Напомним, что до 2018 года датой закрытия было 31 августа, однако тренеры клубов попросили об изменениях. Они считают, что для лучшей подготовки трансферы не должны оформляться после начала сезона.

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