Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента

Названа дата, когда состоятся выборы нового президента "Барселона". Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Голосование состоится 24 января.

С 23 по 11 января кандидаты будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. Самая активная часть кампании состоится с 15 по 22 января.

Выборы состояться в 10 различных местах, в том числе Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорка.

Напомним, 27 октября пост президента "Барсы" покинул Жозеп Бартомеу.

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