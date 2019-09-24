Стало известно, когда VAR будут применять в Лиге Европы

Система видеоповторов VAR будет применяться на играх стадии плей-офф Лиги Европы.

Эту информацию уже подтвердил глава УЕФА Александер Чеферин. Напомним, что в прошлом сезоне VAR работал только на финале Лиги Европы.

В Лиге Чемпионов VAR начали применять с плей-офф прошлого сезона. В текущем розыгрыше система задействуется и на играх групповой стадии.

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