Стало известно, когда Варан объявит об уходе из "Реала"
Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан всё-таки решил покинуть королевский клуб.
Как сообщает El Golazo de Gol, звёздный француз планирует объявить об уходе после завершения Евро-2020.
Контракт 28-летнего футболиста со "сливочными" истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать. Игрок хочет получить новый вызов в карьере.
По информации Goal.com, "Реал" готов продать Варана за 70 миллионов евро, а интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|19
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|Бетис
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
|22
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14