Стало известно, когда Варан объявит об уходе из "Реала"

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Стало известно, когда Варан объявит об уходе из "Реала"

Фото твиттер Рафаэля Варана

Центральный защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан всё-таки решил покинуть королевский клуб.

Как сообщает El Golazo de Gol, звёздный француз планирует объявить об уходе после завершения Евро-2020.

Контракт 28-летнего футболиста со "сливочными" истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать. Игрок хочет получить новый вызов в карьере.

По информации Goal.com, "Реал" готов продать Варана за 70 миллионов евро, а интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

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