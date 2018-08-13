Стало известно, когда Вернер продлит контракт с "РБ Лейпцигом"

Стало известно, когда нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер продлит контракт со своим клубом.

Как сообщает Get German Football News, стороны заключат новое соглашение до старта сезона Бундеслиги.

Напомним, что "быки" начнут новый сезон Бундеслиги 26 августа матчем против дортмундской "Боруссии".

Действующий контракт 22-летнего Вернера с "РБ Лейпцигом" истекает в 2020 году.

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