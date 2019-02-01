Стало известно, когда Вильмар Барриос прибудет в расположение "Зенита"
Стало известно, когда новичок "Зенита" Вильмар Барриос прибудет в расположение питерской команды.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 25-летний колумбиец уже сегодня, 1 февраля, присоединится к "сине-бело-голубым" в Испании. Напомним, что в городе Мурсия лидер РПЛ проводит тренировочный сбор.
По данным СМИ, "Зенит" заплатит за Барриоса 15 миллионов евро. В ближайшие часы о сделке будет объявлено официально. В российском клубе рассчитывают, что хавбек, который последние 2,5 года выступал за "Бока Хуниорс", станет заменой для ушедшего в ПСЖ Леандро Паредеса.
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