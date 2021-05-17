Стало известно, когда Витория возглавит "Спартак"
Фото Maisfutebol
Основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" Руй Витория в ближайшие дни прилетит в Москву, утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, после прибытия в российскую столицу 51-летний специалист займётся оформлением документов.
Если не возникнет бюрократических проблем, то уже на этой неделе португалец заключит контракт с "красно-белыми".
Ранее сообщалось, что главной задачей Витории в "Спартаке" будет чемпионство в сезоне-2021/22.
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