Стало известно, когда Витория возглавит "Спартак"

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Основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" Руй Витория в ближайшие дни прилетит в Москву, утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, после прибытия в российскую столицу 51-летний специалист займётся оформлением документов.

Если не возникнет бюрократических проблем, то уже на этой неделе португалец заключит контракт с "красно-белыми".

Ранее сообщалось, что главной задачей Витории в "Спартаке" будет чемпионство в сезоне-2021/22.

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