Стало известно, когда Влашич присоединится к ЦСКА

Стало известно, когда полузащитник "Эвертона" Никола Влашич присоединится к ЦСКА.

Как сообщают российские СМИ, 20-летний хорват прибудет в расположение армейцев в воскресенье, 12 августа.

Напомним, что ЦСКА договорился об аренде 20-летнего Влашича до конца сезона 2018/19. | http://soccernews.ru