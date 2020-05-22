Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ

Власти московской области позволили открыть спортивные объекты для тренировок клубов РПЛ в субботу, 23 мая.

"Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов - участников Российской премьер-лиги допускается с даты направления уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года", - говорится в документе.

Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.

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