Стало известно, когда возобновится чемпионат Греции

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Стало известно, когда возобновится чемпионат Греции

Правительство Греции разрешило возобновить чемпионат страны после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, матчи Суперлиги планируется возобновить с 6 июня без зрителей. До этого момента состоится жеребьевка плей-офф.

Напомним бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера возглавляет греческий АЕК.

До приостановке чемпионата лидером таблицы был "Олимпиакос".

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