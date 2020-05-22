Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии

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Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии

Президент Румынской федерации футбола Резван Бурляну рассказал, когда возобновится чемпионат страны.

Напомним, местная Лига 1 была приостановлена 10 марта из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат по футболу в Румынии возобновится с 13 июня, к тренировкам футболисты вернуться 1 июня.

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