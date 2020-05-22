Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии
Президент Румынской федерации футбола Резван Бурляну рассказал, когда возобновится чемпионат страны.
Напомним, местная Лига 1 была приостановлена 10 марта из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат по футболу в Румынии возобновится с 13 июня, к тренировкам футболисты вернуться 1 июня.
А еще: "Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
Лента новостей
-
Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
-
У Антона Шунина и его жены родился ребенок
-
"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
-
Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
-
"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси
-
Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года
-
Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии
-
Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом
-
"Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом
-
Черышев заявил, что рад возобновлению сезона РПЛ
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А