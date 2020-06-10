Стало известно, когда возобновится сезон MLS

Американская футбольная лига MLS возобновится 8 июля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Все матчи будут проходить в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо. 26 клубов будут разделены на 6 групп, каждая команда проведет по три матча. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф.

Победитель турнира получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, розыгрыш чемпионата был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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