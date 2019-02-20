Стало известно, когда возобновятся поиски тела пилота самолёта, на котором летел Сала

Теги эмилиано сала

Стало известно, когда возобновятся поиски тела пилота самолёта, на котором летел Сала

Стало известно, когда возобновятся поиски тела Дэвида Ибботсона - пилота, управлявшего самолётом, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Как сообщает BBC, поиски продолжатся на следующей неделе. На спасательную операцию семья Ибботсона смогла собрать более 240 тысяч фунтов.

Напомним, что самолёт с Салой и Ибботсоном исчез над Ла-Маншем 21 января по пути из Франции в Великобританию. На поиски тела футболиста ушло несколько недель. В итоге его нашли и уже похоронили на родине.

Не пропустите: Агент сделал важное заявление о гибели Салы. | http://soccernews.ru

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