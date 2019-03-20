Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи

Московское "Динамо" в мае сможет вернуться на свой новый стадион "ВТБ-Арена".

По информации СМИ, в скором времени на стадионе произойдет замена газона и арена вернется в эксплуатацию.

Отметим, что в мае у "Динамо" запланировано два домашних поединка против "Ростова" (10 мая) и тульского "Арсенала" (26 мая).

"ВТБ-Арена" вмещает около 25,5 тысяч болельщиков. На его постройку было потрачено 1,5 миллиарда долларов.

"Динамо" после 20 туров занимает 12-е место в РПЛ.

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