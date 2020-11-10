Стало известно, когда выйдет фильм, посвященный Ибрагимовичу

В 2021 году выйдет художественный фильм про нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича. Лента будет называться "Я - Златан".

Одним из авторов сценария выступит Давид Лагеркранц, который помогал 39-летнему футболисту писать одноименную книгу.

Лента будет описывать юные годы Ибрагимовича и его первые шаги в профессиональном футболе.

Роль шведа исполнят два актера: один сыграет нападающего в возрасте 11-13 лет, другой - в возрасте 17-23 лет.

Ориентировочный выход фильма - осень 2021 года.

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