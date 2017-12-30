Стало известно, когда Йерри Мина перейдёт в "Барселону"

Стало известно, когда защитник "Палмейраса" Йерри Мина станет игроком "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, 23-летний колумбиец присоединится к "сине-гранатовым" после ухода другого центрбека Хавьера Маскерано.

Напомним, что 33-летний аргентинец продолжит карьеру в китайском "Хэбэй Чайна Форчун", однако этот трансфер пока не согласован клубами.

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